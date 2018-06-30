ترامب لا يستبعد اعترافه بتبعية القرم لروسيا خلال قمته مع بوتين

رام الله - دنيا الوطنلا يستبعد رئيس أمريكا، دونالد ترامب، الاعتراف بتبعية القرم لروسيا، حسبما نقل عنه أحد أعضاء حاشيته الرئاسية، الذي رافقه الليلة الماضية، على متن طائرته الرئاسية إلى ولاية نيوجيرسي.ورداً على سؤال الصحفيين حول ما إذا كان سيعترف بتبعية القرم لروسيا قال ترامب: "سنرى"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وعادت شبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبل إلى قوام روسيا، بموجب استفتاء جرى فيهما يوم 16 آذار/ مارس عام 2014، أيّدت خلاله الأكثرية الساحقة من السكان الخروج من قوام أوكرانيا، والانضمام إلى روسيا.وأعلنت موسكو مراراً وتكراراً، أن سكان شبه جزيرة القرم صوتوا بملء إرادتهم لصالح إعادة الانضمام لروسيا خلال استفتاء راعى جميع المعايير الديمقراطية، ويتماشى بشكل كامل مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.واستخدمت الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، مسألة عودة القرم لأحضان الوطن الأم- روسيا، مناسبة لفرض عقوبات اقتصادية على روسيا، تهدف لمنعها من إعادة احتلال موقعها كقوة عظمى.وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، سيعقدان يوم 16 تموز/ يوليو بمدينة هلسنكي الفنلندية أول قمة رسمية بينهما منذ وصول ترامب لسدة الرئاسة في البيت الأبيض.ويعتزم رئيسا البلدين بحث العلاقات المتدهورة بين روسيا والولايات المتحدة، بما في ذلك مسألة القرم، وكيفية إعادتها إلى طبيعتها، وأيضاً مناقشة الموضوعات الدولية الراهنة على الساحة العالمية مثل الوضع في سوريا وأوكرانيا.