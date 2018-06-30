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مخاوف من غرق 100 مهاجر قبالة سواحل طرابلس

مخاوف من غرق 100 مهاجر قبالة سواحل طرابلس
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ذكر خفر السواحل الليبي أمس، أن ثمة مخاوف من غرق نحو 100 مهاجر في مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل طرابلس.

وذكر مسؤول في خفر السواحل، حسب وكالة (رويترز)، أن هؤلاء المفقودين، كانوا على متن قارب كان يقل مهاجرين غير شرعيين وغرق شرقي سواحل العاصمة الليبية، مؤكداً إنقاذ 14 من ركاب القارب المنكوب.

من جانبها، أفادت بوابة (الوسط) الليبية، بانتشال جثث ثلاثة أطفال لقوا مصرعهم جراء الحادث، مؤكدة أن نحو 120 شخصاً، كانوا على متن القارب المطاطي المنكوب على بعد ستة كيلومترات من الساحل الليبي، وتم إنقاذ 16 منهم.

في الوقت نفسه، أعلن خفر السواحل عن إلقاء القبض على قاربين آخرين في المنطقة نفسها، كانا يقلان ألفي مهاجر، وهم في طريقهم إلى أوروبا بحثا عن الحياة الأفضل.

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