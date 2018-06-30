دول عربية تقدمت بطلب للولايات المتحدة بشأن (صفقة القرن).. فما هو؟

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، إن دولاً عربية، دعت الولايات المتحدة إلى الكف عن كشف تفاصيل خطة السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي يعمل البيت الأبيض على إعدادها.







وأوضح الممثلون، حسب المسؤول، أن دولهم تواجه تحديات داخلية وإقليمية في المنطقة التي تشهد الحرب في سوريا والتدخلات الإيرانية.

وحسب الصحيفة، التي نقلت عن مسؤول فلسطيني رفيع المستوى قوله: إن ممثلين عن تلك الدول العربية حذروا وفداً أمريكياً زار الشرق الأوسط مؤخراً من العواقب المحتملة لنشر تفاصيل (صفقة القرن).وأضاف التقرير، أن الممثلين العرب أكدوا للسلطة الفلسطينية، بأن أي خطة لا تلبي تطلعات الفلسطينيين، تهدد بتصعيد حدة التوتر في الشرق الأوسط.وأشار مسؤول فلسطيني آخر، لصحيفة (هآرتس)، أن كلاً من مصر والأردن والسعودية تواجه تحديات داخلية، وخاصة في مجال الأمن، مشيراً إلى أن طرح خطة سلام تستثني قضيتي القدس واللاجئين، سيكون بمثابة زلزال ينسف استقرار المنطقة بأكملها، ولا يوجد طرف مستعد لذلك.ونوه المسؤول إلى أن هذه الظروف تفسر اهتمام الأطراف المعنية بحل الأزمة الإنسانية التي يعاني منها قطاع غزة، قائلاً إن هذه المساعي قد تتجنب الانهيار من دون طرح خطة لا آفاق دبلوماسية لها.