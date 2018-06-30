مصرع مواطنة بحادث دهس في بلدة سعير شرق الخليل

رام الله - دنيا الوطنلقيت سيدة مصرعها في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، بعد تعرضها لحادث دهس في بلدة سعير شرق الخليل، فيما أوقفت الشرطة السائق، وباشرت التحقيق في الحادث.وأفاد العقيد لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة، بأن السيدة نهى جرادات (45 عاماً)، تعرضت لحادث دهس في بلدة سعير، وأعلن الأطباء في المستشفى الأهلي عن وفاتها متأثرة بإصابتها الخطيرة.وقال: "إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن مركبة قامت بدهس السيدة جرادات، لافتاً إلى أن الشرطة تمكنت من ضبط المركبة وأوقفت سائقها، وباشر خبراء الحوادث التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث".وأشارت التحقيقات الأولية أيضاً إلى أن سائق المركبة لا يحمل رخصة قيادة صادرة عن وزارة النقل والمواصلات.ودعا العقيد ارزيقات، أولياء الأمور والأهالي، لمنع أبنائهم من قيادة المركبات دون حصولهم على تدريبات قانونية للقيادة، ورخصة قيادة صادرة عن وزارة النقل والمواصلات، بعد خضوعهم للاختبارات الرسمية.