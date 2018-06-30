شؤون فلسطينية

السبت: أجواء صافية ولطيفة ودرجات الحرارة حول معدلها السنوي

السبت: أجواء صافية ولطيفة ودرجات الحرارة حول معدلها السنوي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى صاف ولطيفاً، وتستمر درجات الحرارة حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية  معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط  ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى صافية وباردة نسبياً فوق المرتفعات الجبلية ولطيفة في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد 2018/07/01: يكون الجو صيفياً وعادياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2018/07/02: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2018/07/03: يكون الجو حاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 27-17 29-19 31-20 بيت لحم 27-17 29-19 31-20
رام الله والبيرة 25-16 27-18 29-19 طولكرم 30-22 31-22 32-24
نابلس 28-18 30-20 32-21 قلقيلية 30-22 31-22 32-24
جنين 31-21 33-22 35-23 سلفيت 27-17 29-19 31-20
طوباس 31-21 33-22 35-23 روابي 28-17 30-19 32-21
الخليل 26-16 28-18 30-19 غزه 29-23 30-23 31-25
أريحا 38-24 40-25 42-26 خانيونس 29-23 30-23 31-25
الأغوار الشمالية 36-22 38-23 40-24 رفح 30-22 31-22 32-24

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