ماكرون: ليس لدى أوروبا سياسة عدائية ضد روسيا وسنواجه الإجراءات الأمريكية

رام الله - دنيا الوطنأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، أنه ليس لدى الاتحاد الأوروبي سياسة عدائية تجاه روسيا، متمنيا أن تحترم موسكو وكييف اتفاقيات مينسك.وقال ماكرون في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماعات قادة دول الاتحاد: "الاتحاد الأوروبي ليس لديه سياسة عدائية تجاه روسيا، علاوة على ذلك، لديه رغبة في بناء استراتيجية طويلة المدى مع الدول المجاورة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك) الروسية.وأضاف الرئيس الفرنسي: "نتمنى أن تجد روسيا وأوكرانيا طريق احترام اتفاقات مينسك".وأكد ماكرون أن قادة الاتحاد الأوروبي ناقشوا مقترحات بإصلاح منظمة التجارة العالمية لمواجهة ما وصفه بالتصرفات الأمريكية.وتابع: "تطرقنا للملف التجاري، وأوروبا استطاعت أن تكون قوية وموحدة في وجه الإجراءات الأمريكية غير المقبولة"، مضيفا: "لقد اقترحنا مؤخرا إجراء إصلاحات في منظمة التجارة العالمية لكي نضع حدا للتصرف أحادي الجانب من قبل الولايات المتحدة".هذا وفرضت الولايات المتحدة الأمريكية نهاية مارس/آذار الماضي، رسوما جمركية على استيراد الصلب والألومنيوم بحجم 25%، و10% على التوالي، ودخلت الرسوم قيد النفاذ اعتبارا من 1 حزيران/يونيو.