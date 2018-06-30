مبعوثا ترامب: فرص نجاح (صفقة القرن) منخفضة جدا.. فما السبب؟

رام الله - دنيا الوطنأكدت القناة 20 الإسرائيلية، ان تقديرات المبعوث الأميركي الخاص جارد كوشنر، والمبعوث الأميركي لعملية السلام جيسون جرينبلات، تشير الى أن فرص نجاح خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا (صفقة القرن)، والتي يجري الحديث عنها منذ عام ونصف منخفضة جداً.واشارت القناة الى ان هذه التوقعات تحدث بها المبعوثان الأميركيان لثلاثة أطراف التقوا معها، والسبب الرئيس لهذه التوقعات الأميركية هو المقاطعة المطلقة التي فرضتها السلطة الوطنية الفلسطينية على الإدارة الأميركية بشكل عام، وعلى عملية السلام التي تقودها الولايات المتحدة بشكل خاص، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).يذكر أن المبعوثان الأميركيان كانا قد أنهيا جولة قبل عدة أيام بهدف الترويج للخطة الأميركية للسلام، وكان الوفد الأميركي زار كل من مصر والأردن والسعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، أما السلطة الفلسطينية فرفضت استقباله.صحيفة (هآرتس) كانت قد ذكرت في سياق الموضوع نفسه، أن جهات عربية طلب من المبعوثين الأميركيين عدم نشر خطة السلام الأميركية لكي لا تؤثر على استقرار الشرق الأوسط لعدم تلبيتها لطموحات الشعب الفلسطيني.ونقلت الصحيفة عن مصادر فلسطينية قولها: "إن ممثلين لدول عربية حذروا مبعوثي الإدارة الأميركية جاررد كوشنر وجيسون جرينبلات من نشر خطة السلام الأميركية في ظل الظروف الحالية".ممثلو الدول العربية الذين التقوا الوفد الأميركي خلال جولته في المنطقة قالوا: "إن الدول العربية تواجه تحديات داخلية، إلى جانب تطورات إقليمية منها الحرب الأهلية في سوريا، والعمليات الإيرانية في المنطقة، وأن نشر خطة سلام لا تلبي طموحات الشعب الفلسطيني ستنعكس على حالة الاستقرار في الشرق الأوسط".يذكر ان مصدر أميركي كان قد صرح للقناة السابعة الإسرائيلية قبل عدة أسابيع أن خطة السلام الأميركية لن تنشر إن استمرت السلطة الوطنية الفلسطينية في رفضها وفي مقاطعة الإدارة الأميركية".تصريحات المسؤول الأميركي للقناة الإسرائيلية تتضارب مع تصريحات أدلى بها المبعوث الأميركي الخاص جاررد كوشنر لصحيفة القدس والتي قال فيها "إن الخطة الأميركية للسلام ستنشر، وافق عليها الرئيس أبو مازن أم لم يوافق".