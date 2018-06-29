الإحصاء: ارتفاع في أسعار المنتجات بنسبة 0.37% خلال مارس 2018



كما سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعاً نسبته 1.27%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من سلة المنتج.



شهدت كل من أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء وأسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر استقراراً خلال شهر أيار 2018 والتي تشكل أهميتهما النسبية 11.17%، 2.24% من سلة المنتج على التوالي.



في حين سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03%، والتي تشكل أهميتها النسبية 60.61% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار صناعة المشروبات بمقدار 2.33%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بمقدار 1.72%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة الورق ومنتجات الورق بنسبة 3.92%، وأسعار صناعة الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.72%، وأسعار تجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 0.72%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.58%.



رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج ارتفاعاً نسبته 0.37% خلال شهر أيار 2018 مقارنة مع شهر نيسان 2018أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 103.94 خلال شهر أيار 2018 مقارنة ﺒ 103.56 خلال شهر نيسان 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياًسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.40%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 104.38 خلال شهر أيار 2018 مقارنة ﺒ 103.96 خلال شهر نيسان 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرةسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 0.10%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 100.03 خلال شهر أيار 2018 مقارنة بـ 99.93 خلال شهر نيسان 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسيةسجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 1.44%، والتي تشكل أهميتها النسبية 25.20% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بنسبة 4.90%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بنسبة 6.69%.