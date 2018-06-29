شؤون فلسطينية

الوطنية موبايل تقدم عرضا مميزا للمتقاعدين العسكريين .بمحافظة الشمال

الوطنية موبايل تقدم عرضا مميزا للمتقاعدين العسكريين .بمحافظة الشمال
رام الله - دنيا الوطن
بعد ان وقعت شركة الوطنية موبايل  اتفاقا مع الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بالمحافظات الجنوبية
تقدم ثاني عرض خاص ومميزا ، للمتقاعدين العسكريين بمحافظة الشمال بعد العرض الاول بمحافظة رفح.

ووقعت الشركة الاتفاق بحضور مفوض الاتصالات المركزي للهيئة طلعت النجار  ومفوض العلاقات العامة محمود دياب ،والمفوض الاعلامي المركزي  للهيئة نبيل برزق والمشرف الاداري بالهيئة نافذ الشوبكي ورئيس فرع الهيئة بمحافظة الشمال احمد اسبيتان( ابو حسن) واعضاء من الهيئة الادارية لفرع الشمال  وممثل شركة الوطنية موبايل ، عدلي بسيسو ،مدير الحسابات الاسنراتيجية بالوطنية موبايل وحشد كبير من المتقاعدين العسكريين من محافظة الشمال ..  ..وذلك يوم  الحميس الموافق 28.6.2018 بمقر الهيئة فرع محافظة الشمال مشروع بيت لاهيا.


ورحب رئيس الهيئة بمحافظة الشمال ابو حسن ابو اسبيتان ، بالحضور  معربا عن سعادته بهذا التعاون المشترك بين الهيئة والوطنية موبيل لخدمة المتقاعدين العسكريين بالمحافظات الجنوبية متطلعا الى تعاطي الوطنية موبايل بتقديم افضل العروض والخدمات للمتقاعدين العسكريين بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية والصعبة التي يمر بها قطاع غزة على وجه الخصوص .

ومن ناحيته استرسل عدلي بسيسو  ممثل الوطنية موبايل العروض المقدمة  من شركته(الوطنية موبايل ) باسهاب كبير  موضحا كافة النواحي والتساؤلات من المتقاعدين العسكريين ، حول الألية والامتيازات التي يتمتع بها حامل الشريحة الوطنية موبايل، والاسعار  الي تتلاءم مع كل فئة، من خلال  كل العروض المختلفة .. والمتميزة للمتقاعدين العسكريين بكل المحافظات الجنوبية.

وبنهاية هذا اللقاء المميز و الحافل ثمن طلعت النجار مفوض الاتصالات  دور الوطنية موبايل .ومعتبرا ان هذا اللقاء هو ضمن سلسلة لقاءات مع كل المحافظات الجنزبية كل على حدة.. بالتنسيق والترتيب مع الوطنية موبيل .. بما يخدم مصلحة المتقاعدين العسكريين من تلك العروض المميزة عن غيرها ..

وبنهاية اللقاء قدمت الوطنية موبيل هدايا قيمة الى كافة الحضور وهيئة المكتب بفرع الشمال للهيئة.





أخبار ذات صلة

الأورومتوسطي وIRDG يلقيان بيانًا للمطالبة بإنفاذ مطالب متظاهري غزة بالعودة ورفع الحصار

الأورومتوسطي وIRDG يلقيان بيانًا للمطالبة بإنفاذ مطالب متظاهري غزة بالعودة ورفع الحصار

مبعوثا ترامب: فرص نجاح (صفقة القرن) منخفضة جدا.. فما السبب؟

مبعوثا ترامب: فرص نجاح (صفقة القرن) منخفضة جدا.. فما السبب؟

الإحصاء: ارتفاع في أسعار المنتجات بنسبة 0.37% خلال مارس 2018

الإحصاء: ارتفاع في أسعار المنتجات بنسبة 0.37% خلال مارس 2018

إختتام أعمال المؤتمر العالمي حول القدس في الرباط

إختتام أعمال المؤتمر العالمي حول القدس في الرباط

مركز أبحاث: صفقة القرن تهدف لسيطرة اسرائيل على القدس وهدم الاقصى

مركز أبحاث: صفقة القرن تهدف لسيطرة اسرائيل على القدس وهدم الاقصى

الحكومة: تبني الاشتراكية الدولية قرار الاعتراف بفلسطين يجدد أهمية قضيتنا

الحكومة: تبني الاشتراكية الدولية قرار الاعتراف بفلسطين يجدد أهمية قضيتنا

قراقع يطالب بتشكيل لجنة تحقيق حول سياسة الاهمال الطبي بحق الاسرى

قراقع يطالب بتشكيل لجنة تحقيق حول سياسة الاهمال الطبي بحق الاسرى

البرغوثي: التحالف التقدمي يطالب بإنهاء الاحتلال والحصار على غزة ويدعو للاعتراف بفلسطين

البرغوثي: التحالف التقدمي يطالب بإنهاء الاحتلال والحصار على غزة ويدعو للاعتراف بفلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

الأورومتوسطي وIRDG يلقيان بيانًا للمطالبة بإنفاذ مطالب متظاهري غزة بالعودة ورفع الحصار

الأورومتوسطي وIRDG يلقيان بيانًا للمطالبة بإنفاذ مطالب متظاهري غزة بالعودة ورفع الحصار

الإحصاء: ارتفاع في أسعار المنتجات بنسبة 0.37% خلال مارس 2018

الإحصاء: ارتفاع في أسعار المنتجات بنسبة 0.37% خلال مارس 2018

الوطنية موبايل تقدم عرضا مميزا للمتقاعدين العسكريين .بمحافظة الشمال

الوطنية موبايل تقدم عرضا مميزا للمتقاعدين العسكريين .بمحافظة الشمال

إختتام أعمال المؤتمر العالمي حول القدس في الرباط

إختتام أعمال المؤتمر العالمي حول القدس في الرباط

مركز أبحاث: صفقة القرن تهدف لسيطرة اسرائيل على القدس وهدم الاقصى

مركز أبحاث: صفقة القرن تهدف لسيطرة اسرائيل على القدس وهدم الاقصى

قراقع يطالب بتشكيل لجنة تحقيق حول سياسة الاهمال الطبي بحق الاسرى

قراقع يطالب بتشكيل لجنة تحقيق حول سياسة الاهمال الطبي بحق الاسرى

البرغوثي: التحالف التقدمي يطالب بإنهاء الاحتلال والحصار على غزة ويدعو للاعتراف بفلسطين

البرغوثي: التحالف التقدمي يطالب بإنهاء الاحتلال والحصار على غزة ويدعو للاعتراف بفلسطين

فيديو: البطش: مستمرون في مسيرات العودة وبمقاومتنا للاحتلال الاسرائيلي

فيديو: البطش: مستمرون في مسيرات العودة وبمقاومتنا للاحتلال الاسرائيلي

منوعات

فيديو: فيفي عبده ترد على تامر أمين: مين تامر أمين أساسا

فيديو: فيفي عبده ترد على تامر أمين: مين تامر أمين أساسا

فيديو: هل حاول أحمد عز أخذ ثأره من ريم البارودي بهذه الصورة؟

فيديو: هل حاول أحمد عز أخذ ثأره من ريم البارودي بهذه الصورة؟

فيديو.. فنانة مصرية: الفتة سبب خروج كوبر من كأس العالم

فيديو.. فنانة مصرية: الفتة سبب خروج كوبر من كأس العالم

فيديو.. سما المصري: المنتجين كانوا بيتحرشوا بيا

فيديو.. سما المصري: المنتجين كانوا بيتحرشوا بيا

صور: بيرغوزار كوريل وأنجين أكيوريك أحدث ثنائي تركي

صور: بيرغوزار كوريل وأنجين أكيوريك أحدث ثنائي تركي

نادين نجيم وهبة طوجي تتعرّضان للهجوم بسبب مواقفهن من المرأة السعودية

نادين نجيم وهبة طوجي تتعرّضان للهجوم بسبب مواقفهن من المرأة السعودية

لأول مرة.. إبنة أحمد السقا تظهر بعد مرضها

لأول مرة.. إبنة أحمد السقا تظهر بعد مرضها

فيديو: هجوم على بلقيس بسبب تصرفها مع طفلها... والأخيرة ترد

فيديو: هجوم على بلقيس بسبب تصرفها مع طفلها... والأخيرة ترد

شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا بيوم ميلاد الأمير الحسين

شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا بيوم ميلاد الأمير الحسين

صور: قبلة كريم فهمي لزوجته تثير أزمة.. والسبب توقيتها

صور: قبلة كريم فهمي لزوجته تثير أزمة.. والسبب توقيتها

عربي

المقاومة اليمنية تتقدم في عمق الحديدة وتأسر عشرات الحوثيين

المقاومة اليمنية تتقدم في عمق الحديدة وتأسر عشرات الحوثيين

الاردن: نبذل جهدنا لوقف اطلاق النار في جنوب سوريا

الاردن: نبذل جهدنا لوقف اطلاق النار في جنوب سوريا

بعد 12 عاماً على حرب تموز.. ماذا قال الرئيس الاسرائيلي؟

بعد 12 عاماً على حرب تموز.. ماذا قال الرئيس الاسرائيلي؟

الصفدي: الأردن يستوعب 1.3 مليون لاجئ سوري وليس بالإمكان استقبال المزيد

الصفدي: الأردن يستوعب 1.3 مليون لاجئ سوري وليس بالإمكان استقبال المزيد