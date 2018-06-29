الوطنية موبايل تقدم عرضا مميزا للمتقاعدين العسكريين .بمحافظة الشمال















رام الله - دنيا الوطنبعد ان وقعت شركة الوطنية موبايل اتفاقا مع الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بالمحافظات الجنوبيةتقدم ثاني عرض خاص ومميزا ، للمتقاعدين العسكريين بمحافظة الشمال بعد العرض الاول بمحافظة رفح.ووقعت الشركة الاتفاق بحضور مفوض الاتصالات المركزي للهيئة طلعت النجار ومفوض العلاقات العامة محمود دياب ،والمفوض الاعلامي المركزي للهيئة نبيل برزق والمشرف الاداري بالهيئة نافذ الشوبكي ورئيس فرع الهيئة بمحافظة الشمال احمد اسبيتان( ابو حسن) واعضاء من الهيئة الادارية لفرع الشمال وممثل شركة الوطنية موبايل ، عدلي بسيسو ،مدير الحسابات الاسنراتيجية بالوطنية موبايل وحشد كبير من المتقاعدين العسكريين من محافظة الشمال .. ..وذلك يوم الحميس الموافق 28.6.2018 بمقر الهيئة فرع محافظة الشمال مشروع بيت لاهيا.ورحب رئيس الهيئة بمحافظة الشمال ابو حسن ابو اسبيتان ، بالحضور معربا عن سعادته بهذا التعاون المشترك بين الهيئة والوطنية موبيل لخدمة المتقاعدين العسكريين بالمحافظات الجنوبية متطلعا الى تعاطي الوطنية موبايل بتقديم افضل العروض والخدمات للمتقاعدين العسكريين بما يتلاءم مع الظروف الاقتصادية والصعبة التي يمر بها قطاع غزة على وجه الخصوص .ومن ناحيته استرسل عدلي بسيسو ممثل الوطنية موبايل العروض المقدمة من شركته(الوطنية موبايل ) باسهاب كبير موضحا كافة النواحي والتساؤلات من المتقاعدين العسكريين ، حول الألية والامتيازات التي يتمتع بها حامل الشريحة الوطنية موبايل، والاسعار الي تتلاءم مع كل فئة، من خلال كل العروض المختلفة .. والمتميزة للمتقاعدين العسكريين بكل المحافظات الجنوبية.وبنهاية هذا اللقاء المميز و الحافل ثمن طلعت النجار مفوض الاتصالات دور الوطنية موبايل .ومعتبرا ان هذا اللقاء هو ضمن سلسلة لقاءات مع كل المحافظات الجنزبية كل على حدة.. بالتنسيق والترتيب مع الوطنية موبيل .. بما يخدم مصلحة المتقاعدين العسكريين من تلك العروض المميزة عن غيرها ..وبنهاية اللقاء قدمت الوطنية موبيل هدايا قيمة الى كافة الحضور وهيئة المكتب بفرع الشمال للهيئة.