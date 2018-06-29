مركز أبحاث: صفقة القرن تهدف لسيطرة اسرائيل على القدس وهدم الاقصى

رام الله - دنيا الوطندعا مركز العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا كافة الشعوب العربية والاسلامية والاوروبيين والامريكيين الداعمين للقضية الفلسطينية بالتظاهر امام السفارات الامريكية والاوروبية والاسرائيلية بمختلف دول العالم احتجاجا على اقتراب اعلان ترامب لبنود صفقة القرن التى تنص على اقامة دولة فلسطين خارج الاراضى الفلسطينية المحتلةواكد زيدان القنائي المتحدث الرسمى للمركز ان صفقة القرن التى يقودها ترامب وكوشنر ونتنياهو تستهدف اقامة دولة فلسطينية بالاردن وسيناء وتهجير سكان غزة لسيناء وبموافقة الحكومة المصرية والسعودية والامارات لتصفية القضية الفلسطينية وذلك تمهيدا لسيطرة اسرائيل الكاملة على مدينة القدس وهدم المسجد الاقصى واقامة الهيكل اليهودى المزعوم واعلان دولة يهودية بكافة الاراضى الفلسطينية وقبل ذلك ستصدر اسرائيل قوانين لتفريغ القدس من الفلسطينيينوطالب الشعوب العربية والفلسطينيين والاردنيين بالتظاهر امام سفارات امريكا واسرائيل وسفارات الاتحاد الاوروبى بمختلف دول العالم رفضا لصفقة القرن واعلان العصيان المدنى والاضراب الشامل بكل الاراضى الفلسطينية