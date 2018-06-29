شؤون فلسطينية

الحكومة: تبني الاشتراكية الدولية قرار الاعتراف بفلسطين يجدد أهمية قضيتنا

الحكومة: تبني الاشتراكية الدولية قرار الاعتراف بفلسطين يجدد أهمية قضيتنا
رام الله - دنيا الوطن
رحبت حكومة الوفاق الوطني، اليوم الجمعة، بتبني الاشتراكية الدولية خلال اجتماعها الذي عقد في جنيف مشروع القرار الفلسطيني الذي يتضمن الاعتراف بدولة فلسطين، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ودعم تشكيل لجان تحقيق في الجرائم الإسرائيلية، ومقاطعة وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي.

وقال يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة: "إن تبني الاشتراكية الدولية لهذا القرار الهام والمنحاز لصالح الحق الذي تمثله فلسطين، يجدد التأكيد على أهمية وجوهرية المكانة العالمية التي تمثلها القضية الفلسطينية، وحضورها الدائم في الضمير العالمي، وهو ما يثبت زيف وبطلان الدعاية الاحتلالية التي تحاول طمس الصورة الحقيقية واختلاق صورة مغايرة ومشوهة للقضية الفلسطينية.

وحث المتحدث الرسمي الدول والأحزاب والفعاليات العالمية على تطبيق قراراتها والعمل من أجل إجبار الاحتلال الاسرائيلي على الرضوخ للقرارات والشرائع والقوانين الدولية.   

وجدد التأكيد على أن السلام والأمن في المنطقة والعالم لا يمكن أن يتحققا إلا عبر إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

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