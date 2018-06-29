شؤون فلسطينية

بحر: شعبنا توحد في مسيرات العودة منعاً من تمرير صفقة القرن

بحر: شعبنا توحد في مسيرات العودة منعاً من تمرير صفقة القرن
رام الله - دنيا الوطن
شارك وفد برلماني برئاسة الدكتور أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة، في مخيمات ومسيرات العودة شرق مدينة خان يونس، بمشاركة النائب يونس الأسطل، النائب يحيى العبادسة، وقيادة الفصائل.

وثمن د. بحر خروج أبناء شعبنا في غزة والضفة والقدس وفلسطين المحتلة عام 1946، في جمعة غزة والضفة دم واحد ومصير مشترك، مؤكدين على وحدة شعبنا في نضاله ضد الاحتلال، وادراكه لخطورة المرحلة، ومنع صفقة القرن.

وأكد د. بحر أن قضيتنا تمر في مرحلة خطيرة تحاول فيها أمريكا بمساعدة الاحتلال وبعض القوى الإقليمية انهاء قضيتنا العادلة، داعيا الدول العربية والإسلامية لعدم التعاطي مع أي مشاريع تمس الحق الفلسطيني.

واكد أن شعبنا لن يتراجع عن مسيرات العودة دون تحقيق أهدافها، ملفتا إلى أن شعبنا يدافع عن عواصم وكرامة الدول العربية، وهو خط الدفاع الأول في مواجهة الاحتلال.

واعتبر د. بحر على أن مسيرات العودة الكبرى تشكل أسلوباً نضالياً إبداعياً متميزاً لفضح وإحراج الاحتلال على الساحة الإقليمية والدولية، مضيفاً أن الاحتلال يعيش حالة من التخبط والارتباك أمام الجحافل الهادرة التي ستربض بكل قوة وشموخ أمام الأسلاك الزائلة غداً استعداداً ليوم العودة الكبرى.




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