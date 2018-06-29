دولي

قمة "بوتين-ترامب" ستبحث الملف السوري بشكل شامل ومفصل

قمة "بوتين-ترامب" ستبحث الملف السوري بشكل شامل ومفصل
رام الله - دنيا الوطن
أعلن دميتري بيسكوف الناطق باسم الرئاسة الروسي، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب سيبحثان في قمتهما المقبلة في هلسنكي الملف السوري بشكل شامل ومفصل.

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة: "لا شك في أنه ستتم مناقشة الملف السوري بشكل شامل. سيجري هناك حديث مفصل حول سوريا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

كما عبر عن دهشته من الأنباء التي نشرتها قناة (CNN) الأمريكية القائلة إن الرئيس ترامب يخطط لتقديم صفقة حول سوريا لبوتين.

وأضاف: "لا أفهم على أي معلومات تعتمد أنباء "CNN"، وما إذا كان هناك شيء وراء هذه الأنباء، لا نعرف شيئا عنه. وتدهشنا هذه الأنباء".

وأفادت قناة (CNN) في وقت سابق بأن ترامب يخطط أثناء قمته مع بوتين للتوصل إلى اتفاق حول شروط انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وخاصة من الأراضي الواقعة بالقرب من الحدود مع الأردن. 

وقالت: "أإن ترامب يريد أن يحصل على ضمانات روسية بأن دمشق لن تلاحق أفراد الجماعات المتمركزة في هذه الأراضي وستنشئ منطقة لخفض التصعيد جنوب غرب سوريا ستكون مغلقة بالنسبة للوحدات الموالية لإيران".

ومن المتوقع أن تجري قمة بوتين-ترامب في 16 تموز/يوليو المقبل في ضواحي هلسنكي.

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