المقاومة اليمنية تتقدم في عمق الحديدة وتأسر عشرات الحوثيين

رام الله - دنيا الوطنتواصل قوات المقاومة اليمنية المشتركة بإسناد من تحالف دعم الشرعية في طرد جيوب الحوثيين من مديريتي التحيتا وزبيد في جبهة الحديدة، وسط فرار للمتمردين الحوثيين من المنطقة، الجمعة.وقالت مصادر ميدانية: "إن قوات المقاومة المشتركة تقدمت بعمق 30 كيلومترا إلى مشارف مديريتي التحيتا وزبيد في جبهة الحديدة، وتواصل حاليا عملياتها لتأمين الخط الساحلي الممتد من الخوخة إلى الجبهات المتقدمة في الأطراف الجنوبية الغربية لمدينة الحديدة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وأضافت المصادر: "إن المقاومة تمكنت من أسر 60 عنصرا من جماعة الحوثي، بينما فرت باقي العناصر من المنطقة".وذكرت أن الجماعات الحوثي لجأت إلى استخدام المدنيين دروعا بشرية في التحيتا وزبيد مع تقدم القوات المشتركة.ونشرت الجماعات آليات عسكرية في عدد من الأحياء السكنية في مدينة الحديدة، كما نصبوا المدفعية داخل إحدى المدارس.