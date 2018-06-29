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فيديو: البطش: مستمرون في مسيرات العودة وبمقاومتنا للاحتلال الاسرائيلي

فيديو: البطش: مستمرون في مسيرات العودة وبمقاومتنا للاحتلال الاسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قال خالد البطش عضو الهيئة الوطنية لمسيرة العودة وكسر الحصار، القيادي في حركة الجهاد الاسلامي: "مستمرون في مقاومتنا لهذا الاحتلال، ومستمرون في مسيرات العودة لكسر الحصار، التي ابتدعها شعبنا في قطاع غزة، منذ 30 آذار/مارس".

جاء ذلك في كلمة له خلال مسيرات العودة في جمعة "من غزة الى الضفة وحدة دم ومصير مشترك" شرق مدينة غزة.

وأضاف: "نقول لترامب أنه مهما اختلفت التسميات فستبقى القدس عربية اسلامية، وستبقى مسرى النبي ومعراجه للسماء وعاصمة الأمة، لذلك فاننا ماضون بمسيراتنا لكي نتصدى لصفقة القرن".

وتابع: "ستسمر هذه المسيرات للكشف عن المطبعين والمهرولين لإقامة العلاقات مع اسرائيل".


 

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