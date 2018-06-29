شؤون فلسطينية

فيديو: دويك: تصريحات بأني الرئيس المقبل فبركة اعلامية.. وقلت بأني لا أفكر بذلك

فيديو: دويك: تصريحات بأني الرئيس المقبل فبركة اعلامية.. وقلت بأني لا أفكر بذلك
رام الله - دنيا الوطن
نفى عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، التصريحات حول نيته تسلم السلطة في حال شغر منصب الرئاسة.

وقال دويك في تصريح صحفي له: "ما نسب اليّ في الاعلام حول نيتي تسلم منصب الرئاسة في حال شغوره، هو عارٍ عن الصحة، وهي فبركة اعلامية، ومحاولة سبق صحفي لا اصل لها".

وأضاف: "نفيت وانفي من جديد بأني قلت بأنني الرئيس القادم، بل على العكس فاني قلت بانني لا افكر فيه، وإن الفعل الصحفي الذي فبرك الامر واخرجه من سياقه، هي محاولة اعلامية غير موفقة".

وتابع بقوله: "أعتبر ردود الافعال التي حاولت ان تسيء الى شخصي وأن تنال من عرضي ومن شرفاء شعبنا، أقول لهؤلاء اتقوا الله".


 


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