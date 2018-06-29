شؤون فلسطينية

نائب يميني يصف الطيبي والنواب العرب بأنهم "قتلة" والطيبي يرد: "أنت بحاجة لطبيب نفسي"

نائب يميني يصف الطيبي والنواب العرب بأنهم "قتلة" والطيبي يرد: "أنت بحاجة لطبيب نفسي"
رام الله - دنيا الوطن
وصف عضو الكنيست اليكيني موطي يوغيف، النائب احمد الطيبي ونواب عرب بانهم " قتلة ومتعاونين مع قتلة " قائلا: اذهب لغزة ورام الله. 

جاء ذلك خلال جلسة لجنة القانون التي بحثت اقتراح قانون لموطي يوغيف واخرين بتفضيل من خدم بالجيش بالقبول للعمل في القطاع العام حيث تصدى النائب الطيبي له قائلا: "انا احب رام الله وغزة، ولكنني اقترح عادة احضار طبيب نفسي لهذه الجلسات لان البعض يفقد توازنه اثر اقوالي". 

واضاف الطيبي: "انا اسجل احتجاجي على هذا الوصف والتحريض ولكني اود ان اشير بانني لم اقتل طفلا او انسانا في حياتي بينما يوجد هنا من فعل ذلك".

واضاف الطيبي: "هذا قانون عنصري يهدف للمس بالعرب والحريديم واصحاب الاعاقات الذين لا يخدموا بالجيش".

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