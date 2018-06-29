قوات الاحتلال تستهدف سيارة اسعاف بقنابل الغاز شرق غزة واصابة طاقمها





في السياق ذاتها، أقدمت طائرات الاحتلال الاسرائيلي على اطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.



وكان المواطنون الفلسطينيون قد توافدوا بعد عصر اليوم الجمعة، إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في فعاليات المسيرة.





رام الله - دنيا الوطناستهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، سيارة اسعاف فلسطينية شرق مدينة غزة، مما أدى الى إصابة طاقمها بالاختناق.7جاء ذلك خلال فعاليات مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة ، والتي حملت اسم "من غزة الى الضفة.. دم واحد ومصير مشترك".