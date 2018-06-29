مباشر | مباشر | تواصل التظاهر على الحدود الشرقية لقطاع غزة في الجمعة ال14 ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى. في جمعة من غزة للضفة

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تستهدف سيارة اسعاف بقنابل الغاز شرق غزة واصابة طاقمها

قوات الاحتلال تستهدف سيارة اسعاف بقنابل الغاز شرق غزة واصابة طاقمها
رام الله - دنيا الوطن
استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، سيارة اسعاف فلسطينية شرق مدينة غزة، مما أدى الى إصابة طاقمها بالاختناق.7

جاء ذلك خلال فعاليات مسيرة العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة ، والتي حملت اسم "من غزة الى الضفة.. دم واحد ومصير مشترك".

في السياق ذاتها، أقدمت طائرات الاحتلال الاسرائيلي على اطلاق قنابل الغاز على المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وكان المواطنون الفلسطينيون قد توافدوا بعد عصر اليوم الجمعة، إلى الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في فعاليات المسيرة.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

قوات الاحتلال تقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

بقيمة 13 مليون شيكل.. محكمة اسرائيلية تلزم السلطة بدفع تعويضات لمتخابرين مع إسرائيل

بقيمة 13 مليون شيكل.. محكمة اسرائيلية تلزم السلطة بدفع تعويضات لمتخابرين مع إسرائيل

سلطات الاحتلال يخطط لتوسعة مستوطنة &#34;هار جيلو&#34; جنوب القدس

سلطات الاحتلال يخطط لتوسعة مستوطنة "هار جيلو" جنوب القدس

اشتية: الإدارات الأميركية المختلفة لم تقم بأي ضغط على الإسرائيليين

اشتية: الإدارات الأميركية المختلفة لم تقم بأي ضغط على الإسرائيليين

إختتام أعمال المؤتمر العالمي حول القدس في الرباط

إختتام أعمال المؤتمر العالمي حول القدس في الرباط

فيديو: اصابات بالاختناق في مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بالضفة الغربية

فيديو: اصابات بالاختناق في مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بالضفة الغربية

منصور: لطالما دعونا الإسرائيليين للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية وكانوا يرفضون

منصور: لطالما دعونا الإسرائيليين للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية وكانوا يرفضون

الضابطة الجمركية والأمن الوقائي يغلقان محطتين لبيع المحروقات في قلنديا

الضابطة الجمركية والأمن الوقائي يغلقان محطتين لبيع المحروقات في قلنديا

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

قوات الاحتلال تقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

سلطات الاحتلال يخطط لتوسعة مستوطنة &#34;هار جيلو&#34; جنوب القدس

سلطات الاحتلال يخطط لتوسعة مستوطنة "هار جيلو" جنوب القدس

اشتية: الإدارات الأميركية المختلفة لم تقم بأي ضغط على الإسرائيليين

اشتية: الإدارات الأميركية المختلفة لم تقم بأي ضغط على الإسرائيليين

إختتام أعمال المؤتمر العالمي حول القدس في الرباط

إختتام أعمال المؤتمر العالمي حول القدس في الرباط

منصور: لطالما دعونا الإسرائيليين للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية وكانوا يرفضون

منصور: لطالما دعونا الإسرائيليين للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية وكانوا يرفضون

الضابطة الجمركية والأمن الوقائي يغلقان محطتين لبيع المحروقات في قلنديا

الضابطة الجمركية والأمن الوقائي يغلقان محطتين لبيع المحروقات في قلنديا

وزارة الصحة تنظم الماراثون الرياضي &#34;تبرع بدمك.. شارك الحياة&#34;

وزارة الصحة تنظم الماراثون الرياضي "تبرع بدمك.. شارك الحياة"

سوريا تمنح التسهيلات الفنية لافتتاح مكتب لتلفزيون فلسطين بدمشق

سوريا تمنح التسهيلات الفنية لافتتاح مكتب لتلفزيون فلسطين بدمشق

منوعات

فيديو: فيفي عبده ترد على تامر أمين: مين تامر أمين أساسا

فيديو: فيفي عبده ترد على تامر أمين: مين تامر أمين أساسا

فيديو: هل حاول أحمد عز أخذ ثأره من ريم البارودي بهذه الصورة؟

فيديو: هل حاول أحمد عز أخذ ثأره من ريم البارودي بهذه الصورة؟

فيديو.. فنانة مصرية: الفتة سبب خروج كوبر من كأس العالم

فيديو.. فنانة مصرية: الفتة سبب خروج كوبر من كأس العالم

فيديو.. سما المصري: المنتجين كانوا بيتحرشوا بيا

فيديو.. سما المصري: المنتجين كانوا بيتحرشوا بيا

صور: بيرغوزار كوريل وأنجين أكيوريك أحدث ثنائي تركي

صور: بيرغوزار كوريل وأنجين أكيوريك أحدث ثنائي تركي

نادين نجيم وهبة طوجي تتعرّضان للهجوم بسبب مواقفهن من المرأة السعودية

نادين نجيم وهبة طوجي تتعرّضان للهجوم بسبب مواقفهن من المرأة السعودية

لأول مرة.. إبنة أحمد السقا تظهر بعد مرضها

لأول مرة.. إبنة أحمد السقا تظهر بعد مرضها

فيديو: هجوم على بلقيس بسبب تصرفها مع طفلها... والأخيرة ترد

فيديو: هجوم على بلقيس بسبب تصرفها مع طفلها... والأخيرة ترد

شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا بيوم ميلاد الأمير الحسين

شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا بيوم ميلاد الأمير الحسين

صور: قبلة كريم فهمي لزوجته تثير أزمة.. والسبب توقيتها

صور: قبلة كريم فهمي لزوجته تثير أزمة.. والسبب توقيتها

عربي

الاردن: نبذل جهدنا لوقف اطلاق النار في جنوب سوريا

الاردن: نبذل جهدنا لوقف اطلاق النار في جنوب سوريا

بعد 12 عاماً على حرب تموز.. ماذا قال الرئيس الاسرائيلي؟

بعد 12 عاماً على حرب تموز.. ماذا قال الرئيس الاسرائيلي؟

الصفدي: الأردن يستوعب 1.3 مليون لاجئ سوري وليس بالإمكان استقبال المزيد

الصفدي: الأردن يستوعب 1.3 مليون لاجئ سوري وليس بالإمكان استقبال المزيد

حفتر: أُعلن سيطرة الجيش الليبي على درنة بشكل كامل

حفتر: أُعلن سيطرة الجيش الليبي على درنة بشكل كامل