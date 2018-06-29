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دولي

ظريف لبومبيو: إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي بيوت الناس بالحجارة

ظريف لبومبيو: إذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي بيوت الناس بالحجارة
رام الله - دنيا الوطن
ردّ محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني، على تصريحات نظيره الأمريكي مايك بومبيو الأخيرة حول إيران، مستحضراً المثل الشهير القائل: "إذا كان بيتك من زجاج، فلا ترمي بيوت الناس بالحجارة". 

وذكرت وكالة أنباء (مهر) أن ظريف انتقد السياسة الأمريكية الإقليمية، ونصح واشنطن أن تهتم بمشاكلها الاقتصادية عوض البحث عن مغامرات خارجية. 

وأضاف وزير الخارجية الإيراني معلقاً على قول نظيره الأمريكي: "إن أنشطة واشنطن الإقليمية أدت إلى إهدار المصادر الاقتصادية لإيران". 

وكتب ظريف على صفحته في (تويتر): "أولئك الذين يعيشون في بيوت زجاجية، يجب عليهم ألا يرموا الحجارة". 

ولفتت الوكالة إلى أن ظريف استخدم "نفس العبارات والمصطلحات التي استخدمها وزير الخارجية الأمريكي ضد إيران، وانتقد سياسات الإدارة الأمريكية في المنطقة، وداخل أمريكا". 

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أن الولايات المتحدة تقوم بإهدار موارد مواطنيها، سواء عبر المغامرات في العراق وأفغانستان، أو عبر الدعم المفتوح لإسرائيل والأنظمة الراعية للإرهاب، أو عبر توسيع ترسانتها النووية باهظة الثمن، الأمر الذي يزيد من متاعب الشعب الأمريكي.

ومضى وزير الخارجية الإيراني في هذا السياق قائلاً: "كما قلت فيما سبق فإن استمرار المظاهرات خلال الأسبوع الأخير داخل الولايات المتحدة وعلى الحدود، وفي السجون، وفي العاصمة واشنطن، وفي أنحاء الولايات الأمريكية ليس مفاجئا لأي أحد". 

ويطالب الشعب الأمريكي الساسة بإشراكه في ثروات البلاد وأن يلبوا مطالبهم المشروعة لكي لا يبقى 40 مليون أمريكي في أغنى بلد بالعالم يعيشون تحت خط الفقر، بحسب المصدر نفسه. 

وأدان ظريف ما وصفها بـ"التكتيكات" غير المجدية للإدارة الأمريكية في القمع، واعتقال المعترضين، وعزل أسر المهاجرين، ووضع أبنائهم داخل أقفاص، وتجاهل مطالب الشعب الأمريكي. 

وأشار إلى أن الشعب الأمريكي تعب من الفساد وغياب العدل والكفاءة عند قادته. 

والخميس، قال بومبيو: "يجب محاسبة علي خامنئي (المرشد الأعلى للثورة الإيرانية) على زعزعة أمن الخليج وإطالة أمد معاناة الشعب اليمني". 

جاء ذلك في تغريدة نشرها وزير الخارجية الأمريكي، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، الخميس. 

وأضاف: "إن دعم إيران للحوثيين لا يسمح فقط بالهجمات على السعودية والإمارات، بل يخاطر أيضاً بزيادة الأزمة الإنسانية الهائلة في اليمن (الذي يشهد حرباً منذ 3 سنوات)". 

وتواجه إيران اتهامات من دول خليجية على رأسها السعودية، بالتدخل في شؤون تلك الدول ودول عربية أخرى، وهو ما تنفيه طهران. 

والأربعاء الماضي، اتهم بومبيو، في بيان، إيران بتبديد مواردها في مغامراتها بالشرق الأوسط، وفي طموحاتها لتوسيع برنامجها النووي. 

وتواجه إيران تحديات ومشكلات اقتصادية كبيرة، بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على خلفية برنامجها النووي والصاروخي، وارتفاع معدلات البطالة وسعر الصرف. 

وفي 8 أيار/مايو الماضي، أعلن ترامب، الانسحاب من الاتفاق الذي يقيّد البرنامج النووي الإيراني في الاستخدامات السلمية مقابل رفع العقوبات الغربية عنها.

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