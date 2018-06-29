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شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

قوات الاحتلال تقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية
رام الله - دنيا الوطن
قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما، والتي خرجت تنديدا بما تسمى صفقة القرن.

وقال مراد شتيوي منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم: "إن قوات الاحتلال قمعت المسيرة بعد انطلاقها مباشرة، باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت، فيما اعتلى بعض الجنود سطح منزل المواطن زهدي شتيوي لاستخدامه من قبل القناصة دون وقوع إصابات أو اعتقال أي مواطن"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وانطلقت المسيرة بمشاركة مئات من أبناء القرية الذين رددوا الشعارات الوطنية الرافضة لما تسمى صفقة القرن، ورفضا لتوجهات بعض منظمات المجتمع المدني في توجيه حراك مشبوه يهدف لاستكمال ضغوط موجهة على القيادة الفلسطينية للقبول بهذه الصفقة التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

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