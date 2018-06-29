بقيمة 13 مليون شيكل.. محكمة اسرائيلية تلزم السلطة بدفع تعويضات لمتخابرين مع إسرائيل





وقالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة: "إن المحكمة المركزية في القدس ألزمت السلطة الفلسطينية بدفع التعويضات المالية لـ 52 عميلا تم سجنهم بتهمة التخابر مع إسرائيل".



ولم يسبق لمحكمة إسرائيلية أن أصدرت قرارا مشابها.





وبحسب القرار، فسيتم خصم مبلغ 13 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل لخزينة السلطة، وستدفع هذه الاموال كتعويضات لـ 52 عميلا، بحسب ما جاء على موقع (عكا).