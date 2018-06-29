بقيمة 13 مليون شيكل.. محكمة اسرائيلية تلزم السلطة بدفع تعويضات لمتخابرين مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة الإسرائيلية، قراراً يلزم السلطة الوطنية الفلسطينية، بدفع تعويضات مالية بقيمة 13 مليون شيكل لمعتقلين بالضفة الغربية متهمين بالتخابر مع إسرائيل.
أصدرت المحكمة الإسرائيلية، قراراً يلزم السلطة الوطنية الفلسطينية، بدفع تعويضات مالية بقيمة 13 مليون شيكل لمعتقلين بالضفة الغربية متهمين بالتخابر مع إسرائيل.
وبحسب القرار، فسيتم خصم مبلغ 13 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تحولها إسرائيل لخزينة السلطة، وستدفع هذه الاموال كتعويضات لـ 52 عميلا، بحسب ما جاء على موقع (عكا).
وقالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الجمعة: "إن المحكمة المركزية في القدس ألزمت السلطة الفلسطينية بدفع التعويضات المالية لـ 52 عميلا تم سجنهم بتهمة التخابر مع إسرائيل".
ولم يسبق لمحكمة إسرائيلية أن أصدرت قرارا مشابها.
ولم يسبق لمحكمة إسرائيلية أن أصدرت قرارا مشابها.
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