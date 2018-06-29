الاردن: نبذل جهدنا لوقف اطلاق النار في جنوب سوريا

رام الله - دنيا الوطنأكد أيمن الصفدي وزير الخارجية الاردني، اليوم الجمعة، في نيويورك، أن بلاده تبذل جهودا للتوصل الى وقف لاطلاق النار في جنوب سوريا حيث تقوم قوات النظام بعملية عسكرية ضد الفصائل المعارضة.وقال الصفدي في مؤتمر صحفي عقب لقائه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش: "وضعت الأمين العام في صورة جهود المملكة مع جميع الأطراف لوقف اطلاق النار وضمان حماية المدنيين وأيضا ضمان تقديم كل الدعم الممكن لأشقائنا السوريين في بلدهم وعلى أرضهم"، بحسب ما جاء على موقع (لبينانون ديبيت).