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شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال يخطط لتوسعة مستوطنة "هار جيلو" جنوب القدس

سلطات الاحتلال يخطط لتوسعة مستوطنة "هار جيلو" جنوب القدس
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس): إن سلطات الاحتلال تدرس "مضاعفة" حجم مستوطنة "هار جيلو" المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة جنوب القدس، بشكل يعزل قرية الولجة نهائيًا.

وقالت الصحيفة:  إن مجلس "غوش عتصيون" الإقليمي قدم خطة للموافقة عليها من قبل الإدارة المدنية التابعة للاحتلال، سيتم وفقها توسيع "هار جيلو" لتحيط بقرية الولجة، والتي يحدها من الشمال السياج الفاصل.

وبيّنت أنه قد تمت المصادقة على خطة توسيع "هار جيلو" في نهاية آذار/ مارس، من قبل لجنة التخطيط المحلية في المجلس الإقليمي.

وأفادت "هآرتس"، بأن الخطة تضم بناء 330 وحدة سكنية جديدة، ومؤسسات عامة، ومحطة وقود، وحدائق وغيرها. موضحة: "إذا تم تنفيذ الخطة، فسوف تحيط المستوطنة بالولجة من الجنوب والغرب، إضافة إلى كونها تحيط بها من الجنوب والشرق".

وستعمل الخطة، وفق الصحيفة العبرية، على توسيع التواصل الإقليمي بين القدس والتجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" وتربط القدس ببيت لحم.

وتنضم إلى قرار اتخذ في الأسبوع الماضي، بنقل نقطة تفتيش عسكرية إلى منطقة قريبة من القرية، وبالتالي منع السكان من
الوصول إلى الحديقة في المنطقة.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت اللجنة الفرعيةللمنشآت الأمنية التابعة للجنة التخطيط والبناء في القدس على نقل حاجز "عين ياعيل" من موقعه الحالي، بالقرب من المخرج الجنوبي من القدس القريب منالمالحة، إلى موقع عين الحنية.

ويهدف نقل نقطة التفتيش العسكرية، منع السكان الفلسطينيين من الوصول إلى عين الحنية، التي تم تطويرها ومن المقرر افتتاحها في الأيام القادمة باعتبارها نقطة جذب رئيسية في "حديقة العاصمة" المحيطة بالقدس، وفق هآرتس.

ونقلت الصحيفة، عن مسؤولي التخطيط في الإدارة المدنية تصريحًا بأن "الخطة لم تُفحص بعد، وبالتالي يصعب التقدير متى سيتم دفعها وأنها لن تتقدم على أي حال قبل صدور ضوء أخضر من القيادة السياسية".

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