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دولي

مهاتير محمد يتعهد بدعم وكالة (أونروا)

مهاتير محمد يتعهد بدعم وكالة (أونروا)
رئيس وزراء ماليزيا مهاتير بن محمد
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس وزراء حكومة ماليزيا الاتحادية، تون د. مهاتير بن محمد اليوم نائبة المفوض العام ساندرا ميتشل لتجديد دعمه القوي للاجئي فلسطين و دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).

على وجه الخصوص، أعرب رئيس الوزراء عن التزامه الكامل لإطلاق حملة الكرامة لا تقدر بثمن في ماليزيا، وستكون الحملة بمثابة حافز لتسهيل زيادة العطاء الخاص في ماليزيا لدعم الأونروا ولاجئي فلسطين.

تعهد رئيس الوزراء "بتأييد بشكل قوي وأخلاقي" لتيسير العطاء الخاص لـ(أونروا) في ماليزيا عند إطلاق الحملة في الأسابيع المقبلة.

نائبة المفوض العام صرحت أن "أونروا ممتنة جدا من دعم ماليزيا المستمر للاجئي فلسطين و للالتزام السخي من قبل رئيس الوزراء في ظل الوضع المليء بالتحديات التى تواجه مجتمع اللاجئين".

تم عقد هذا الاجتماع في وقت تواجه فيه الأونروا تخفيضات غير مسبوقة في التمويل وسط تقلب الأوضاع المستمر في المنطقة.

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