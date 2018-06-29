اشتية: الإدارات الأميركية المختلفة لم تقم بأي ضغط على الإسرائيليين

رام الله - دنيا الوطنتحدث محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ممثل دولة فلسطين في المؤتمر الدولي الخامس حول القدس، في المؤتمر عن أسباب فشل المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ موضحا أنه رغم تعاقب العديد من الرؤساء الأميركيين، إلا أن الإدارات الأميركية المختلفة لم تقم بأي ضغط على الإسرائيليين ولم يكن الجانب الأميركي وسيطا نزيها بين الجانبين.وأوضح اشتية، أن" إسرائيل لا تريد حلا وليس لدينا الآن شريك في السلام، إنما تريد فقط استمرار الأمر الواقع الذي يزداد فيه الاستيطان وحصار القدس ولفها بالجدار العازل واعتقال آلاف الشباب واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني".وقال: إن مكونات الحل للصراع في الشرق الأوسط معروفة لدى الجميع وتتمثل في إنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين؛ مشيرا إلى أن إسرائيل عملت منذ البداية على تقويض حل الدولتين من خلال تهويد مدينة القدس، وعزل منطقة الأغوار واعتبارها منطقة عسكرية، واستغلال بقية المناطق الفلسطينية المسماة منطقة (ج) كخزان جغرافي للاستيطان؛ وحصار قطاع غزة وعزله ومنع التواصل بين الضفة والقطاع.