مباشر | اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في منطقة باب الزاوية وسط الخليل

شؤون فلسطينية

اشتية: الإدارات الأميركية المختلفة لم تقم بأي ضغط على الإسرائيليين

اشتية: الإدارات الأميركية المختلفة لم تقم بأي ضغط على الإسرائيليين
محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح
رام الله - دنيا الوطن
تحدث محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ممثل دولة فلسطين في المؤتمر الدولي الخامس حول القدس، في المؤتمر عن أسباب فشل المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين؛ موضحا أنه رغم تعاقب العديد من الرؤساء الأميركيين، إلا أن الإدارات الأميركية المختلفة لم تقم بأي ضغط على الإسرائيليين ولم يكن الجانب الأميركي وسيطا نزيها بين الجانبين.

وأوضح اشتية، أن" إسرائيل لا تريد حلا وليس لدينا الآن شريك في السلام، إنما تريد فقط استمرار الأمر الواقع الذي يزداد فيه الاستيطان وحصار القدس ولفها بالجدار العازل واعتقال آلاف الشباب واستمرار معاناة الشعب الفلسطيني".

وقال: إن مكونات الحل للصراع في الشرق الأوسط معروفة لدى الجميع وتتمثل في إنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين؛ مشيرا إلى أن إسرائيل عملت منذ البداية على تقويض حل الدولتين من خلال تهويد مدينة القدس، وعزل منطقة الأغوار واعتبارها منطقة عسكرية، واستغلال بقية المناطق الفلسطينية المسماة منطقة (ج) كخزان جغرافي للاستيطان؛ وحصار قطاع غزة وعزله ومنع التواصل بين الضفة والقطاع.

أخبار ذات صلة

سلطات الاحتلال يخطط لتوسعة مستوطنة &#34;هار جيلو&#34; جنوب القدس

سلطات الاحتلال يخطط لتوسعة مستوطنة "هار جيلو" جنوب القدس

إختتام أعمال المؤتمر العالمي حول القدس في الرباط

إختتام أعمال المؤتمر العالمي حول القدس في الرباط

فيديو: اصابات بالاختناق في مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بالضفة الغربية

فيديو: اصابات بالاختناق في مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بالضفة الغربية

منصور: لطالما دعونا الإسرائيليين للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية وكانوا يرفضون

منصور: لطالما دعونا الإسرائيليين للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية وكانوا يرفضون

الضابطة الجمركية والأمن الوقائي يغلقان محطتين لبيع المحروقات في قلنديا

الضابطة الجمركية والأمن الوقائي يغلقان محطتين لبيع المحروقات في قلنديا

وزارة الصحة تنظم الماراثون الرياضي &#34;تبرع بدمك.. شارك الحياة&#34;

وزارة الصحة تنظم الماراثون الرياضي "تبرع بدمك.. شارك الحياة"

سوريا تمنح التسهيلات الفنية لافتتاح مكتب لتلفزيون فلسطين بدمشق

سوريا تمنح التسهيلات الفنية لافتتاح مكتب لتلفزيون فلسطين بدمشق

البرديني: اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من ضرائب السلطة انتهاك خطير

البرديني: اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من ضرائب السلطة انتهاك خطير

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال يخطط لتوسعة مستوطنة &#34;هار جيلو&#34; جنوب القدس

سلطات الاحتلال يخطط لتوسعة مستوطنة "هار جيلو" جنوب القدس

اشتية: الإدارات الأميركية المختلفة لم تقم بأي ضغط على الإسرائيليين

اشتية: الإدارات الأميركية المختلفة لم تقم بأي ضغط على الإسرائيليين

إختتام أعمال المؤتمر العالمي حول القدس في الرباط

إختتام أعمال المؤتمر العالمي حول القدس في الرباط

منصور: لطالما دعونا الإسرائيليين للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية وكانوا يرفضون

منصور: لطالما دعونا الإسرائيليين للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية وكانوا يرفضون

الضابطة الجمركية والأمن الوقائي يغلقان محطتين لبيع المحروقات في قلنديا

الضابطة الجمركية والأمن الوقائي يغلقان محطتين لبيع المحروقات في قلنديا

وزارة الصحة تنظم الماراثون الرياضي &#34;تبرع بدمك.. شارك الحياة&#34;

وزارة الصحة تنظم الماراثون الرياضي "تبرع بدمك.. شارك الحياة"

سوريا تمنح التسهيلات الفنية لافتتاح مكتب لتلفزيون فلسطين بدمشق

سوريا تمنح التسهيلات الفنية لافتتاح مكتب لتلفزيون فلسطين بدمشق

البرديني: اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من ضرائب السلطة انتهاك خطير

البرديني: اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من ضرائب السلطة انتهاك خطير

منوعات

فيديو: فيفي عبده ترد على تامر أمين: مين تامر أمين أساسا

فيديو: فيفي عبده ترد على تامر أمين: مين تامر أمين أساسا

فيديو: هل حاول أحمد عز أخذ ثأره من ريم البارودي بهذه الصورة؟

فيديو: هل حاول أحمد عز أخذ ثأره من ريم البارودي بهذه الصورة؟

فيديو.. فنانة مصرية: الفتة سبب خروج كوبر من كأس العالم

فيديو.. فنانة مصرية: الفتة سبب خروج كوبر من كأس العالم

فيديو.. سما المصري: المنتجين كانوا بيتحرشوا بيا

فيديو.. سما المصري: المنتجين كانوا بيتحرشوا بيا

صور: بيرغوزار كوريل وأنجين أكيوريك أحدث ثنائي تركي

صور: بيرغوزار كوريل وأنجين أكيوريك أحدث ثنائي تركي

نادين نجيم وهبة طوجي تتعرّضان للهجوم بسبب مواقفهن من المرأة السعودية

نادين نجيم وهبة طوجي تتعرّضان للهجوم بسبب مواقفهن من المرأة السعودية

لأول مرة.. إبنة أحمد السقا تظهر بعد مرضها

لأول مرة.. إبنة أحمد السقا تظهر بعد مرضها

فيديو: هجوم على بلقيس بسبب تصرفها مع طفلها... والأخيرة ترد

فيديو: هجوم على بلقيس بسبب تصرفها مع طفلها... والأخيرة ترد

شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا بيوم ميلاد الأمير الحسين

شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا بيوم ميلاد الأمير الحسين

صور: قبلة كريم فهمي لزوجته تثير أزمة.. والسبب توقيتها

صور: قبلة كريم فهمي لزوجته تثير أزمة.. والسبب توقيتها

عربي

الاردن: نبذل جهدنا لوقف اطلاق النار في جنوب سوريا

الاردن: نبذل جهدنا لوقف اطلاق النار في جنوب سوريا

بعد 12 عاماً على حرب تموز.. ماذا قال الرئيس الاسرائيلي؟

بعد 12 عاماً على حرب تموز.. ماذا قال الرئيس الاسرائيلي؟

الصفدي: الأردن يستوعب 1.3 مليون لاجئ سوري وليس بالإمكان استقبال المزيد

الصفدي: الأردن يستوعب 1.3 مليون لاجئ سوري وليس بالإمكان استقبال المزيد

حفتر: أُعلن سيطرة الجيش الليبي على درنة بشكل كامل

حفتر: أُعلن سيطرة الجيش الليبي على درنة بشكل كامل