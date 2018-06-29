مباشر | اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في منطقة باب الزاوية وسط الخليل

شؤون فلسطينية

فيديو: اصابات بالاختناق في مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بالضفة الغربية

فيديو: اصابات بالاختناق في مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بالضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيي وقوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الجمعة، في مناطق عدة من الضفة الغربية، رفضا لما تسمى بصفقة القرن، واحتجاجا على سياسة الادارة الامريكية بحق الشعب الفلسطيني.

جاءت المواجهات بالتزامن مع مسيرات العودة التي انطلقت في قطاع غزة والتي حملت هذه الجمعة اسم "من غزة الى الضفة وحدة دم مشترك" على الحدود الشرقية للقطاع.

رام الله والبيرة

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، نتيجة قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية عقب صلاة الجمعة، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الذين رشقوهم بالحجارة، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق، عولجوا ميدانيا.

كما أدى إطلاق قنابل الغاز لاشتعال النيران في أجزاء من أراضي البيرة التي تحيطها مستوطنة "بيت إيل"، حيث عملت طواقم الدفاع المدني على إخمادها.

الخليل

في مدينة الخليل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة باب الزاوية وسط المدينة دون وقوع اصابات.

نابلس

وفي مدينة نابلس، فقد أقدم المستوطنون على مهاجمة الشبان الفلسطينيين بالحجارة أثناء محاولتم إطفاء الحريق الذي تم إشعاله في أراضي المواطنين ببلدة بيت فوريك شرقي المدينة.


 





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