مباشر | اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في منطقة باب الزاوية وسط الخليل

شؤون فلسطينية

وزارة الصحة تنظم الماراثون الرياضي "تبرع بدمك.. شارك الحياة"

وزارة الصحة تنظم الماراثون الرياضي "تبرع بدمك.. شارك الحياة"
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
 نظمت وزارة الصحة صباح اليوم الجمعة برام الله، الماراثون
الرياضي (تبرع بدمك.. شارك الحياة) بالتعاون مع المجلس الأعلى للرياضة والشباب، وبدعم من منظمة الصحة العالمية، إحياءاً لليوم العالمي للمتبرع بالدم، لتعزيز ثقافة التبرع الطوعي، وذلك تحت رعاية وزير الصحة د. جواد عواد.

وانطلق المارثون الذي نظمته الإدارة العامة للخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة وبمشاركة 877 مواطناً ومتطوعاً من ميدان نيلسون مانديلا في رام الله، باتجاه سرية رام الله الأولى بمشاركة فئات عمرية مختلفة حيث تم تخصيص أَسِرّة للمتبرعين.

وأشاد وزير الصحة بأبناء شعبنا المعطاء والذي لم يبخل بدمائه يوما، داعيا الجميع الى المزيد من العطاء والتبرع الطوعي بالدم والذي يخدم المتبرع والمريض، معربا عن شكره لكل من ساهم في إنجاح هذه الفعالية وعلى رأسهم طواقم بنك الدم المركزي، و أفراد الشرطة الفلسطينية، وطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني.

كما اشار الوزير عواد أن طواقم بنوك الدم في وزارة الصحة دائما على أهبة الإستعداد لأي طارئ لاسمح الله، وأن بنك الدم المركزي تتوفر فيه زمر الدم المختلفة وبرصيد إستراتيجي، يسمح للوزارة بالسيطرة على أي ظرف طارئ.

من جانبه قال مدير عام الخدمات الطبية في الوزارة أسامة النجار، إن هدف الفعالية هو توعية أفراد المجتمع الفلسطيني وزيادة وعيهم حول ثقافة التبرع الطوعي بالدم، وجعل عملية التبرع نوع من الثقافة التي يمارسها الانسان في حياته بشكل طبيعي.

وفي ختام الماراثون، تم توزيع الكؤوس والميداليات على الفائزين، من كافة الفئات العمرية المشاركة.






أخبار ذات صلة

سلطات الاحتلال يخطط لتوسعة مستوطنة &#34;هار جيلو&#34; جنوب القدس

سلطات الاحتلال يخطط لتوسعة مستوطنة "هار جيلو" جنوب القدس

اشتية: الإدارات الأميركية المختلفة لم تقم بأي ضغط على الإسرائيليين

اشتية: الإدارات الأميركية المختلفة لم تقم بأي ضغط على الإسرائيليين

إختتام أعمال المؤتمر العالمي حول القدس في الرباط

إختتام أعمال المؤتمر العالمي حول القدس في الرباط

فيديو: اصابات بالاختناق في مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بالضفة الغربية

فيديو: اصابات بالاختناق في مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال بالضفة الغربية

منصور: لطالما دعونا الإسرائيليين للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية وكانوا يرفضون

منصور: لطالما دعونا الإسرائيليين للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية وكانوا يرفضون

الضابطة الجمركية والأمن الوقائي يغلقان محطتين لبيع المحروقات في قلنديا

الضابطة الجمركية والأمن الوقائي يغلقان محطتين لبيع المحروقات في قلنديا

سوريا تمنح التسهيلات الفنية لافتتاح مكتب لتلفزيون فلسطين بدمشق

سوريا تمنح التسهيلات الفنية لافتتاح مكتب لتلفزيون فلسطين بدمشق

البرديني: اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من ضرائب السلطة انتهاك خطير

البرديني: اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من ضرائب السلطة انتهاك خطير

التعليقات

الدنيا حكايات

صواريخ سوريا

صواريخ سوريا

شؤون فلسطينية

سلطات الاحتلال يخطط لتوسعة مستوطنة &#34;هار جيلو&#34; جنوب القدس

سلطات الاحتلال يخطط لتوسعة مستوطنة "هار جيلو" جنوب القدس

اشتية: الإدارات الأميركية المختلفة لم تقم بأي ضغط على الإسرائيليين

اشتية: الإدارات الأميركية المختلفة لم تقم بأي ضغط على الإسرائيليين

إختتام أعمال المؤتمر العالمي حول القدس في الرباط

إختتام أعمال المؤتمر العالمي حول القدس في الرباط

منصور: لطالما دعونا الإسرائيليين للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية وكانوا يرفضون

منصور: لطالما دعونا الإسرائيليين للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية وكانوا يرفضون

الضابطة الجمركية والأمن الوقائي يغلقان محطتين لبيع المحروقات في قلنديا

الضابطة الجمركية والأمن الوقائي يغلقان محطتين لبيع المحروقات في قلنديا

وزارة الصحة تنظم الماراثون الرياضي &#34;تبرع بدمك.. شارك الحياة&#34;

وزارة الصحة تنظم الماراثون الرياضي "تبرع بدمك.. شارك الحياة"

سوريا تمنح التسهيلات الفنية لافتتاح مكتب لتلفزيون فلسطين بدمشق

سوريا تمنح التسهيلات الفنية لافتتاح مكتب لتلفزيون فلسطين بدمشق

البرديني: اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من ضرائب السلطة انتهاك خطير

البرديني: اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من ضرائب السلطة انتهاك خطير

منوعات

فيديو: فيفي عبده ترد على تامر أمين: مين تامر أمين أساسا

فيديو: فيفي عبده ترد على تامر أمين: مين تامر أمين أساسا

فيديو: هل حاول أحمد عز أخذ ثأره من ريم البارودي بهذه الصورة؟

فيديو: هل حاول أحمد عز أخذ ثأره من ريم البارودي بهذه الصورة؟

فيديو.. فنانة مصرية: الفتة سبب خروج كوبر من كأس العالم

فيديو.. فنانة مصرية: الفتة سبب خروج كوبر من كأس العالم

فيديو.. سما المصري: المنتجين كانوا بيتحرشوا بيا

فيديو.. سما المصري: المنتجين كانوا بيتحرشوا بيا

صور: بيرغوزار كوريل وأنجين أكيوريك أحدث ثنائي تركي

صور: بيرغوزار كوريل وأنجين أكيوريك أحدث ثنائي تركي

نادين نجيم وهبة طوجي تتعرّضان للهجوم بسبب مواقفهن من المرأة السعودية

نادين نجيم وهبة طوجي تتعرّضان للهجوم بسبب مواقفهن من المرأة السعودية

لأول مرة.. إبنة أحمد السقا تظهر بعد مرضها

لأول مرة.. إبنة أحمد السقا تظهر بعد مرضها

فيديو: هجوم على بلقيس بسبب تصرفها مع طفلها... والأخيرة ترد

فيديو: هجوم على بلقيس بسبب تصرفها مع طفلها... والأخيرة ترد

شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا بيوم ميلاد الأمير الحسين

شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا بيوم ميلاد الأمير الحسين

صور: قبلة كريم فهمي لزوجته تثير أزمة.. والسبب توقيتها

صور: قبلة كريم فهمي لزوجته تثير أزمة.. والسبب توقيتها

عربي

الاردن: نبذل جهدنا لوقف اطلاق النار في جنوب سوريا

الاردن: نبذل جهدنا لوقف اطلاق النار في جنوب سوريا

بعد 12 عاماً على حرب تموز.. ماذا قال الرئيس الاسرائيلي؟

بعد 12 عاماً على حرب تموز.. ماذا قال الرئيس الاسرائيلي؟

الصفدي: الأردن يستوعب 1.3 مليون لاجئ سوري وليس بالإمكان استقبال المزيد

الصفدي: الأردن يستوعب 1.3 مليون لاجئ سوري وليس بالإمكان استقبال المزيد

حفتر: أُعلن سيطرة الجيش الليبي على درنة بشكل كامل

حفتر: أُعلن سيطرة الجيش الليبي على درنة بشكل كامل