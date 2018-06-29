سوريا تمنح التسهيلات الفنية لافتتاح مكتب لتلفزيون فلسطين بدمشق

رام الله - دنيا الوطنبحث السفير أنور عبد الهادي مدير عام الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع وزير الإعلام السوري عماد ساره تطورات الأوضاع في فلسطين، وآخر المستجدات السياسية.وقال السفير عبد الهادي في بداية اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الإعلام بدمشق: إن ما يجري من طروحات من قبل الإدارة الأميركية لما يسمى بـ"صفقة القرن" التي تقوم بتنسيقها مع الحكومة الإسرائيلية ما هي إلّا مجرد خدعة تهدف إلى إلغاء الهوية الوطنية الفلسطينية، وقتل المشروع الوطني المتمثل بإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وليس كما تتناول التصريحات الأمريكية، التي تتحدث عن تقدم في عملية السلام.وأضاف عبد الهادي، أن أي صفقة لا تمنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين، هي مرفوضة من قبل الرئيس محمود عباس، والشعب الفلسطيني وسيكون مصيرها الفشل.كما نقل السفير عبد الهادي تحيات وشكر الوزير أحمد عساف مسؤول الإعلام الرسمي الفلسطيني لوزير الإعلام السوري عماد ساره على التسهيلات الفنية والإعدادت لافتتاح مكتب لتلفزيون فلسطين بالعاصمة السورية دمشق.ومن جهته حمل وزير الإعلام السوري عماد سارة السفير عبد الهادي تحياته للوزير عساف.وأكد وقوف سوريا إلى جانب الشعب الفلسطيني لمواجهة الطروحات الأمريكية الأخيرة لما يسمى صفقة القرن مؤكداً حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.وأضاف ساره بأن وزارة الإعلام لن تتوانى عن تقديم التسهيلات لكل ما يحتاجه مكتب تلفزيون فلسطين بدمشق مؤكداً على أهمية التعاون في المجال الإعلامي بين فلسطين و سوريا.