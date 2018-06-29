20 ألف مُصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأدى نحو 20 ألف مصلٍ صلاة الجمعة، في باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وفق ما أفادت به "أوقاف القدس".يأتي ذلك وسط انتشار الآلاف من عناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في أزقة القدس والطرقات المؤدية للبلدة القديمة منذ ساعات الصباح الباكر، حيث فرضت اجراءات عسكرية مشددة للدخول عبر الحواجز الإسرائيلية للوصول للقدس.