بعد 12 عاماً على حرب تموز.. ماذا قال الرئيس الاسرائيلي؟
رام الله - دنيا الوطن
نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين قوله: "إن المنطقة الشمالية تتمتع بالهدوء الحذر، رغم أن التهديد ما يزال موجوداً وقوياً، حيث قوبل الهدوء بمقتل 121 إسرائيليًّا سقطوا خلال حرب تموز عام 2006".
وقال ريفلين: "بعد 12 عامًا على حرب لبنان 2006، إيران تريد الدفع بمنطقة الشرق الأوسط إلى دوامة لن يعرف مداها"، مشدداً على أن "اسرائيل لن تسمح بوجود إيراني في سوريا، ولن تسمح كذلك بالاقتراب الإيراني من حدودها وتسليح مجموعات متاخمة لها".
نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) عن الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين قوله: "إن المنطقة الشمالية تتمتع بالهدوء الحذر، رغم أن التهديد ما يزال موجوداً وقوياً، حيث قوبل الهدوء بمقتل 121 إسرائيليًّا سقطوا خلال حرب تموز عام 2006".
وقال ريفلين: "بعد 12 عامًا على حرب لبنان 2006، إيران تريد الدفع بمنطقة الشرق الأوسط إلى دوامة لن يعرف مداها"، مشدداً على أن "اسرائيل لن تسمح بوجود إيراني في سوريا، ولن تسمح كذلك بالاقتراب الإيراني من حدودها وتسليح مجموعات متاخمة لها".
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