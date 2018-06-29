المالكي يمثل فلسطين في القمة الافريقية الواحدة والثلاثون

رام الله - دنيا الوطنتوجه وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، ممثلا عن الرئيس محمود عباس في القمة الافريقية الـ31، والمزمع عقدها يومي 1 و2 تموز/ يوليو الجاري.وسيقلي الوزير المالكي خطاب دولة فلسطين، والذي سيتضمن رسالة إلى الزعماء الأفارقة بضرورة تظافر الجهود الافريقية والدولية لحماية السلام وتحفيز حالة التضامن مع فلسطين وشعبها ومقدساتها، والعمل على التصدي للمشاريع التصفوية التي تستهدف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، تحت عناوين حلول اقتصادية وانسانية.كما سيؤكد المالكي، على محورية القضية الفلسطينية وعدالتها، وتصويب أي توجه او تحرك في الاطر السياسية ووفق مقررات الشرعية الدولية.ويعقد الوزير المالكي عددا من اللقاءات المهمة مع عدد من الزعماء والوزراء الافارقة على هامش المؤتمر، لنقاش آخر المستجدات السياسية وبحث سبل تطوير العلاقات الثنائية.