الصفدي: الأردن يستوعب 1.3 مليون لاجئ سوري وليس بالإمكان استقبال المزيد

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن عدد اللاجئين السوريين المتواجدين في الأردن، وصل إلى الحد الأقصى، الذي يمكن لبلاده استقباله، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة باتت تستطيع العمل داخل سوريا لحل الأزمة.وقال الصفدي في تغريدة على موقع (تويتر): إن حوالي 1.3 مليون سوري متواجدون في الأردن، وإن عمان تنسق مع الأمم المتحدة للتعامل مع الوضع في الجنوب السوري، ولوقف القتال وحماية المدنيين ووصول كل المساعدات اللازمة للسوريين هناك.وطالب الصفدي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بعدم الضغط على الأردن بشأن اللاجئين السوريين على الحدود الفاصلة بين البلدين.