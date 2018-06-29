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دولي

أميركا تحذر رعاياها من السفر إلى تركيا بسبب "الخطر الإرهابي"

أميركا تحذر رعاياها من السفر إلى تركيا بسبب "الخطر الإرهابي"
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
دعت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، رعاياها للتخلي عن السفر إلى بعض المناطق في تركيا.

ووفق ما نشرت وكالة (رويترز)، فقد قالت الخارجية الأمريكية في بيان لها: "ندعو المواطنين الأمريكيين إلى التخلي عن السفر إلى المناطق الحدودية بين تركيا وسوريا، وكذلك إلى 15 ولاية أخرى جنوب شرق تركيا، بسبب وجود خطر إرهابي هناك".

وطالبت الوزارو، كل أمريكي يريد زيارة تركيا، لأن "يكون حذرا في أماكن تمركز الأجانب، وأن يتجنب أي مظاهرات، وأن يقيم في الفنادق المتميزة بالإجراءات الأمنية المشددة، وإبلاغ الوزارة بتحركاته"، لافتة إلى أن "عشرات آلاف الأشخاص بمن فيهم أمريكان، معتقلين بتهمة التورط في المحاولة الفاشلة للانقلاب العسكري بتركيا عام 2016".

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