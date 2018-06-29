الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مطار (التيفور)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (فارس) الإيرانية، بأن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري، تصدت فجر الجمعة لصواريخ بالقرب من مطار (التيفور) العسكري بريف حمص شمالي البلاد.
وقالت الوكالة الإيرانية: إن الصواريخ التي تصدى لها الجيش السوري، أطلقتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، دون أن يصدر حتى اللحظة أي تأكيد أو نفي من وسائل الإعلام السوري الرسمي.
أفادت وكالة (فارس) الإيرانية، بأن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري، تصدت فجر الجمعة لصواريخ بالقرب من مطار (التيفور) العسكري بريف حمص شمالي البلاد.
وقالت الوكالة الإيرانية: إن الصواريخ التي تصدى لها الجيش السوري، أطلقتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، دون أن يصدر حتى اللحظة أي تأكيد أو نفي من وسائل الإعلام السوري الرسمي.
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