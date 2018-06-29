الدفاعات السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على مطار (التيفور)

رام الله - دنيا الوطنأفادت وكالة (فارس) الإيرانية، بأن الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري، تصدت فجر الجمعة لصواريخ بالقرب من مطار (التيفور) العسكري بريف حمص شمالي البلاد.وقالت الوكالة الإيرانية: إن الصواريخ التي تصدى لها الجيش السوري، أطلقتها الطائرات الحربية الإسرائيلية، دون أن يصدر حتى اللحظة أي تأكيد أو نفي من وسائل الإعلام السوري الرسمي.