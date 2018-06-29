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حفتر: أُعلن سيطرة الجيش الليبي على درنة بشكل كامل

حفتر: أُعلن سيطرة الجيش الليبي على درنة بشكل كامل
اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر
رام الله - دنيا الوطن
قال اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر: إنه وبشكل رسمي، سيطرت قواته على مدينة درنة، بعد شهرين من انطلاق الهجوم على المدينة، مضيفًا: أُعلن سيطرة الجيش الليبي على درنة بشكل كامل.

وشكر حفتر، في كلمة بثها التلفزيون الليبي، جنوده وأهالي المدينة، الذين قال إنهم كانوا سنداً لقواته أثناء عملية تحرير المدينة.

وتحدث حفتر، عن تثبيت قواته السيطرة على موانئ النفط، في 21 حزيران/ يونيو الجاري، بعد سيطرة مسلحين يقودهم قائد حرس المنشآت النفطية السابق، إبراهيم جضران، على ميناءي السدرة و(راس لانوف).

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