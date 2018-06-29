الإمارات: قضية قطر "جعجعة"

رام الله - دنيا الوطنعلق أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، على الدعوى القضائية التي رفعتها قطر ضد بلاده أمام محكمة العدل الدولية.وفي سلسلة تغريدات على حسابه بموقع (تويتر)، قال قرقاش: "إن المرافعة القطرية بالأمس أمام محكمة العدل الدولية بكائية مثيرة للشفقة في مظلوميتها، وفي استجدائها للتعاطف، موقف ضعيف لم تستطع الدوحة دعمه بالأدلة والأرقام.. (فعلا حبل الكذب قصير)".وأضاف: "جاءت مرافعة الإمارات اليوم أمام محكمة العدل الدولية قوية وفندت (المزاعم القطرية) بالأرقام، وبينت زيفها وضعف أسانيدها وأدلتها، ووثقت حرص الدولة على المواطن القطري ضحية سياسات حكومته".وأوضح قرقاش، أن "مرافعات الفريق القانوني للإمارات كذبت وبالأدلة ادعاءات (المظلومية)، وكشفت أن قضية الحكومة القطرية (جعجعة إعلامية) سوّق لها إعلام الدوحة، وبينت الأرقام التمييز بين الموقف السياسي الواجب والمسؤولية الإنسانية".وأوضح أن: "القرارات السيادية التي اتخذتها الإمارات لحماية نفسها من مؤامرات الحكومة القطرية لم تنسها مسؤوليتها الإنسانية، والمرافعة اليوم بينت كل ذلك بالأدلة والأرقام. كذبت الآلة الإعلامية القطرية حتى ارتدت على نفسها".وقال قرقاش: "اطلعت محكمة العدل الدولية على أرقام موثقة لطلاب يكملون دراستهم ومواطنين يتعالجون ورخص تجارية تجدد وأخرى جديدة تسجل وتحويلات بنكية بمئات الملايين، الكذب حبله قصير، وفق تعبير الوزير الإماراتي.