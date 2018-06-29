سيناتور أمريكي يرفض بيع ادارة ترامب ذخائر عالية التقنية للسعودية والإمارات

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو ديمقراطي بارز في مجلس الشيوخ الأميركي، أنه لا يمكنه دعم خطة لإدارة الرئيس دونالد ترامب لبيع ذخائر (عالية التقنية) للسعودية والإمارات، بسبب مخاوف بشأن الحرب في اليمن.وقال السناتور بوب مينينديز: إن الإدارة الأميركية لم تتمكن من تبديد مخاوفه المتعلقة بصفقة ذخائر دقيقة ربما يتم استخدامها في اليمن.ووجه مينينديز رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ووزير الدفاع، جيم ماتيس، قال فيها:"أذكركم أن الشعب الأميركي لديه حق في الإصرار على أن تتفق مبيعات الأسلحة الأميركية، خاصة تلك التي بهذا الحجم والقدرة على الفتك، لحكومات أجنبية مع القيم الأميركية وأهداف الأمن القومي".وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية: "في حين لا تعلق الوزارة على اتصالاتنا مع (الكونغرس) فنحن نظل ملتزمين دائما بالعمل مع الكونغرس حيث ندعم مصالح الأمن القومي الأميركي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة من خلال تعزيز الشركاء في جميع أنحاء العالم عبر المساعدة الأمنية والتجارة العسكرية".وقد يتسبب موقف مينينديز في إفشال صفقة شركة ريثيون، أكبر منتج لذلك النوع من الذخائر في الولايات المتحدة، وفقًا لما ذكره موقع (الإمارات 71).