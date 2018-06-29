آفي ديختر: سنوقف طائرات غزة الحارقة حتى ولو بالحرب

رام الله - دنيا الوطنقال عضو الكنيست الإسرائيلي آفي ديختر: إن الجيش الإسرائيلي يعمل ما بوسعه من أجل ايقاف الطائرات الورقية، التي يرسلها الفلسطينيون من قطاع غزة، باتجاه مناطق غلاف غزة.وأضاف ديختر، مُهددًا قطاع غزة: "حتى لو كلّفنا ذلك الشروع بعملية عسكرية أخرى بغزة، سننفذها، لوقف الطائرات الحارقة والبالونات.وختم حديثه قائلًا: وزراء في الحكومة الإسرائيلية، يعتقدون أن الدخول لقطاع غزة، عبر عملية عسكرية، ليست سوى مسألة وقت.