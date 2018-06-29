800 مستوطن اقتحموا (كفل حارس) لتأدية طقوسًا تلمودية بمنطقة المقامات التاريخية

رام الله - دنيا الوطناقتحم المئات من المستوطنين الإسرائيليين، الليلة الماضية، قرية (كفل حارس) لتأدية طقوسًا تلمودية في منطقة المقامات التاريخية.واقتحم 800 مستوطن القرية لزيارة قبر يوشع بن نون برفقة رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان ونائبه ديفيد بن صهيون.