(كابينت) يجتمع الأحد لفحص جهوزية الجبهة الداخلية للتصعيد على جبهة الشمال
رام الله - دنيا الوطن
أكد موقع (روتر) الإسرائيلي، أن المجلس السياسي الأمني المصغر (كابنيت) سيجتمع يوم الأحد المقبل.
ووفقاً للموقع ، فقد أوضح مسؤول إسرائيلي، رفيع بأنه من المتوقع أن يتمركز اللقاء حول مناقشة جهوزية الجبهة الداخلية لسيناريوهات التصعيد على الحدود الشمالية.
أكد موقع (روتر) الإسرائيلي، أن المجلس السياسي الأمني المصغر (كابنيت) سيجتمع يوم الأحد المقبل.
ووفقاً للموقع ، فقد أوضح مسؤول إسرائيلي، رفيع بأنه من المتوقع أن يتمركز اللقاء حول مناقشة جهوزية الجبهة الداخلية لسيناريوهات التصعيد على الحدود الشمالية.
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