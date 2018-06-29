(كابينت) يجتمع الأحد لفحص جهوزية الجبهة الداخلية للتصعيد على جبهة الشمال

رام الله - دنيا الوطنأكد موقع (روتر) الإسرائيلي، أن المجلس السياسي الأمني المصغر (كابنيت) سيجتمع يوم الأحد المقبل.ووفقاً للموقع ، فقد أوضح مسؤول إسرائيلي، رفيع بأنه من المتوقع أن يتمركز اللقاء حول مناقشة جهوزية الجبهة الداخلية لسيناريوهات التصعيد على الحدود الشمالية.