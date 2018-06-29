شؤون فلسطينية

الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب لمواجهة المتظاهرين على حدود غزة

الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب لمواجهة المتظاهرين على حدود غزة
الجيش الاسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قالت القناة السابعة: إن الجيش الإسرائيلي، يستعد لمواجهة وقمع مسيرات العودة على طول الحدود مع قطاع غزة بعد صلاة الجمعة.

وتوقع الجيش الإسرائيلي، مشاركة عدد كبير من المتظاهرين الفلسطينيين على الحدود الفاصلة مع قطاع غزة اليوم، وسقوط المئات من الطائرات والبالونات الحارقة في غلاف غزة، وفق ترجمة موقع (عكا).  

وأفادت القناة، بأن الجيش والدفاع المدني والإطفائية الإسرائيلية، رفعوا حالة التأهب استعدادا للتعامل مع عشرات الحرائق بمناطق غلاف غزة اليوم، نتيجة سقوط طائرات وبالونات حارقة، يتم ارسالها من القطاع.

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