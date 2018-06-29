(0404): شبان عرب تسللوا لقاعدة عسكرية إسرائيلية واستولوا على معلومات مهمة

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (0404) الإسرائيلي، بأنه تمت عملية سرقة لأحد المواقع العسكرية الإسرائيلية.وزعم الموقع، بأن مواطنين عرب، تسللوا ليلة أمس إلى قاعدة عسكرية في جنوب إسرائيل، واستولوا على جهاز حاسوب يحتوي على بيانات سرّية.