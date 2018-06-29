الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في الجمعة الـ14 من مسيرات العودة

رام الله - دنيا الوطنيستعد الفلسطنيون اليوم الجمعة، للمشاركة في جمعة "من غزة إلى الضفة.. وحدة دم ومصير مشترك"، ضمن فعاليات مسيرات العودة الكبرى.وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، قد دعت جماهير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة والقدس والداخل إلى أوسع مشاركة في هذه الجمعة، مبينة أن فعالياتها تبدأ الساعة الرابعة والنصف مساءً.وقالت الهيئة: إن هذه المسيرة تأتي "تأكيداً على وحدة شعبنا في كافة أماكن تواجده، ووحدة الدم والمصير المشترك في مواجهة المؤامرات التصفوية للقضية الفلسطينية"، مؤكدة أن "دعم مقومات صمود شعبنا في هذه الظروف العصيبة وفي إطار مواجهة المشاريع التصفوية يستوجب رفع الإجراءات المفروضة على قطاع غزة، والعمل بكل ما أمكن لرفع الحصار الظالم المفروض عليه".يُذكر، أن إجمالي أعداد الشهداء خلال مسيرة العودة 133 شهيدًا، من بينهم 15 طفلًا دون سن الثمانية عشر عامًا، وسيدة واحدة. كما بلغ إجمالي الإصابات بجراح مختلفة والاختناق بالغاز 14811 إصابة، منهم 6836 مصابًا تم علاجهم ميدانيًا في النقاط الطبية و7975 تم علاجهم في المستشفيات، وكان من بين المصابين 2525 طفلًا و1158 سيدة.وكانت مسيرة العودة الكبرى، قد بدأت يوم الجمعة الثلاثين من آذار، تزامناً مع ذكرى يوم الأرض، وتقام فيها خمسة مخيمات على طول السياج الفاصل في مناطق قطاع غزة من شماله وحتى جنوبه.