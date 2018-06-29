العثور على جثة شاب بعد غرقه في بحر خانيونس

رام الله - دنيا الوطنعثر مواطنون، جنوب قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، على جثة شاب في الثامنة عشر من عمره، غرق قبالة بحر خانيونس.وتم العثور على جثة الشاب "ع.ع" (18 عاماً) وهو من سكان منطقة الشابورة، في مدينة رفح، جنوب القطاع، حيث فقدت آثاره الليلة الماضية.