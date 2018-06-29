الطقس: صيفي وغائماً جزئياً وانخفاض اخر على درجات الحرارة

رام الله - دنيا الوطنتوقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية، بأن يكون الجو اليوم صيفياً عادياً وغائماً جزئياً الى صاف، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو صيفياً عادياً وغائماً جزئياً الى صاف ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.أما يوم الاحد، فيكون الجو صيفياً عادياً وصافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.