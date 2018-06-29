دولي

فيديو: ترامب يقصف جبهة رئيس البرتغال بسبب كرستيانو رونالدو

فيديو: ترامب يقصف جبهة رئيس البرتغال بسبب كرستيانو رونالدو
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
جمع لقاء ثنائي بيم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، نقلته وسائل الإعلام.

وكان الحديث يدور، حول النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، ومنتخب البرتغال الذي يلعب في نهائيات كأس العالم المُقامة في روسيا.

وخلال الحديث، تساءل ترامب، موجهًا حديثه للرئيس البرتغالي، قائلا: "هل سيترشح رونالدو يوما ما ضد للرئاسة؟"، فإن حدث ذلك، أعتقد أنك لن تفوز بالرئاسة، ليصعق دي سوزا من حديث ترامب.

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