الأردن والسلطة الفلسطينية ينفيان عقد اجتماع مخابرات سري مع رئيس الموساد





وقالت (الجزيرة): إن كلًا من الأردن والسلطة الفلسطينية نفا عقد هذا الاجتماع.





وكانت صحيفة (إنتيليجانس أونلاين) الفرنسية قالت: إن اجتماعاً سرياً جمع مدراء أجهزة مخابرات عربية بنظيرهم الإسرائيلي في مدينة العقبة جنوب الأردن مؤخرًا لافتة إلى أن الاجتماع جاء لبحث سبل دفع مبادرة السلام الأمريكية في المنطقة.

رام الله - دنيا الوطننقلت قناة (الجزيرة) عن مصدر رسمي أردني، تأكيده بعدم اقامة لقاء استخباري في مدينة العقبة الأردنية، بحضور رئيس جهاز (الموساد) الإسرائيلي يوسي كوهين.