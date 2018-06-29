الأردن والسلطة الفلسطينية ينفيان عقد اجتماع مخابرات سري مع رئيس الموساد
رام الله - دنيا الوطن
نقلت قناة (الجزيرة) عن مصدر رسمي أردني، تأكيده بعدم اقامة لقاء استخباري في مدينة العقبة الأردنية، بحضور رئيس جهاز (الموساد) الإسرائيلي يوسي كوهين.
نقلت قناة (الجزيرة) عن مصدر رسمي أردني، تأكيده بعدم اقامة لقاء استخباري في مدينة العقبة الأردنية، بحضور رئيس جهاز (الموساد) الإسرائيلي يوسي كوهين.
وقالت (الجزيرة): إن كلًا من الأردن والسلطة الفلسطينية نفا عقد هذا الاجتماع.
وكانت صحيفة (إنتيليجانس أونلاين) الفرنسية قالت: إن اجتماعاً سرياً جمع مدراء أجهزة مخابرات عربية بنظيرهم الإسرائيلي في مدينة العقبة جنوب الأردن مؤخرًا لافتة إلى أن الاجتماع جاء لبحث سبل دفع مبادرة السلام الأمريكية في المنطقة.
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