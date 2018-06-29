السيسي: ندعم المبادرات الدولية لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية

السفير بسام راضي

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، دعم مصر للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، وذلك طبقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها، وعلى أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967 تكون فيه القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وقالالمتحدث باسم الرئاسة المصرية ، في تصريح صحفي له أمس الخميس: "ان الرئيس السيسي أكد خلال استقبال وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان بالقاهرة بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل، أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وفرنسا حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك من أجل مواجهة التحديات القائمة، وعلى رأسها ما تمر به المنطقة من أزمات امتدت تداعياتها إلى منطقة البحر المتوسط والعالم، مشيرا ان اللقاء تناول أيضا آخر مستجدات القضية الفلسطينية التي تعد القضية العربية المحورية".