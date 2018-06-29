شؤون فلسطينية

شعث: الاشتراكية الدولية تتبنى قرار مقاطعة ومعاقبة إسرائيل والاعتراف بفلسطين

شعث: الاشتراكية الدولية تتبنى قرار مقاطعة ومعاقبة إسرائيل والاعتراف بفلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أكد نبيل شعث مستشار الرئيس للعلاقات الدولية، أن منظمة الاشتراكية الدولية تبنت بالإجماع، في ختام اجتماعاتها في جنيف مشروع القرار الفلسطيني، الداعي إلى مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها، والاعتراف بدولة فلسطين.

وقال شعث في بيان صحفي، أمس الخميس: "إن مشروع القرار الذي قدمته حركة فتح باعتبارها عضوا كاملا في الاشتراكية الدولية، يدعو أيضا إلى الاعتراف بفلسطين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ودعم تشكيل لجان تحقيق في الجرائم الإسرائيلية"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

واعتبر شعث القرار الذي وصفه بالشامل والكامل، أنه من أهم القرارات التي تصدر عن المنظمة الاشتراكية والتي تتعلق بالقضية الفلسطينية.

وأكد على نهاية الهيمنة الأميركية على العالم وتغير موازين القوى، لافتا الى الدور الذي يجب ان تلعبه الاشتراكية الدولية في العالم الجديد، وضرورة ان تقود موقفا يدين الممارسات الإسرائيلية واتخاذ إجراءات عملية تنسجم مع القانون الدولي والمواثيق الدولية، لبناء عالم جديد يتميز بالعدالة والسلام.

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