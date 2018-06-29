شؤون فلسطينية

الصحة بغزة: نفاذ عقار الميركابتوبيورين ينذر بكارثة على أطفال سرطان الدم بالرنتيسى

الصحة بغزة: نفاذ عقار الميركابتوبيورين ينذر بكارثة على أطفال سرطان الدم بالرنتيسى
رام الله - دنيا الوطن - نهى مسلم
حذر د.طلحة بعلوشة مدير صيدلية الدم و الاورام بمستشفى الرنتيسى للأطفال من نفاذ عقار الميركابتوبيورين, ( mercaptopurine 6 ) و الذى ينذر بكارثة  صحية على حياة الأطفال من مرضى سرطان الدم ، بعد أن أصبح العشرات منهم في طريقهم للشفاء من هذا المرض و الذين قطعوا شوطا كبيرا في العلاج ,مؤكدا على أن استمرار نفاذه سيعرضهم لخطر محدق و حدوث انتكاسات في صحتهم و فشل كل البرتوكول العلاجى الذي استمر على مدار عامين.

و أوضح د.بعلوشة بأن هذا العقار هو علاج كيميائي يُعطى في صورة أقراص،  منوها الى أن العشرات من مرضى سرطان الدم من الأطفال يتلقون هذا العلاج على مدار مرحلة علاجية تمتد ل 18 شهر، تسمى maintenance.

و أكد على مدى أهمية هذه المرحلة في منع حدوث الانتكاسات و عودة المرض، منوها الى أن حدوث انقطاعات مطولة للعلاج في هذه الفترة، سيؤثر بعلاقة مباشرة في زيادة احتمال حدوث الانتكاسة .

و ناشد د.بعلوشة المسؤولين من ذوي العلاقة الوقوف امام هذه الأزمة الكارثية وانقاذ هؤلاء المرضى الأطفال لابعاد شبح الانتكاسات عن الاطفال المرضى، مشيرا الى أن ثمن العلاج في القطاع الخاص يصل الى أربعة أضعاف ثمنه الحقيقي.

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